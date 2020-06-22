Fête de la Musique из Парижа в Баку под волшебные звуки чарующей флейты (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - 19-летний талантливый азербайджанский флейтист, студент французской высшей школы - консерватории Ecole Normale de Musique de Paris, лауреат международных конкурсов Агарагим Гулиев провел онлайн-концерт, организованный Ассоциацией диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan), сообщили Trend Life в пресс-службе ADFA.

Музыкант исполнил произведения на фоне картины заслуженного художника Азербайджана Вугара Мурадова, представив композиции азербайджанских и французских классиков.

Концерт был посвящен Fête de la Musique - Дню музыки во Франции, который проводится с 1982 года 21 июня - в день солнцестояния, и направлен на популяризацию музыки среди населения.

Агарагим Гулиев – выпускник Бакинской музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей (класс народного артиста, профессора Музаффара Агамалызаде). Поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, а затем продолжил образование во Франции. Преподавателем Агарагима в консерватории является лучшая флейтистка Франции Патрисия Нагле. Он успешно представлял Азербайджан на различных международных конкурсах.