Марш азербайджанского солдата в Париже, почтена память генерал-майора Полада Гашимова и шехидов (ВИДЕО)

Культура 17 июля 2020 15:58 (UTC+04:00)
Марш азербайджанского солдата в Париже, почтена память генерал-майора Полада Гашимова и шехидов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты, проживающие в Париже, поддержали Азербайджан в борьбе против агрессии Армении, сообщает Trend Life. В соцсетях они поделились музыкальными видеоматериалами, почтив память азербайджанских военнослужащих, погибших во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, и подчеркнув высокий дух наших солдатов и офицеров.

Певица Tarana Paris Bakou (Тарана Аллахвердиева, по мужу - Монбарбю) на фоне Эйфелевой башни исполнила марш азербайджанского солдата «Azərbaycan Əsgəri». Tarana Paris Bakou родилась в прекрасном уголке Азербайджана Карабахе, в городе Лачин, детство провела в Шуше. Обучалась в Азербайджанском университете языков (Баку), затем продолжила обучение во Франции. Является выпускницей престижной парижской школы "Manufacture Chanson", национальной консерватории города Безансона и университета Сорбонны, лауреатом международных конкурсов. С успехом гастролирует в странах Европы.

19-летний талантливый флейтист, студент французской высшей школы - консерватории Ecole Normale de Musique de Paris, обладатель гран-при международных конкурсов Агарагим Гулиев исполнил произведение, почтив память генерал-майора Полада Гашимова и шехидов.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок и на протяжении этих дней проводили провокационные действия. При отражении нападения противника и ожесточенных боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, рядовые Эльчин Мустафазаде, Низам Исмаилов, ефрейтор Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдемиров. В результате обстрела также скончался житель села Агдам Товузского района Азиз Азизов. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьёзный ответный удар, враг был отброшен назад, понеся большие потери.

(Автор: Вугар Иманов)

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