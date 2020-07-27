35 лет, 35 минут... В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 13-17 ноября пройдет XI Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль организован Центром молодых кинематографистов "Cinema" при поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Гильдии продюсеров, Киноцентра "Низами", компаний "02 MEDİA" и "ÖZ FİLM".

"Фестиваль остается привержен принципу - "35 лет, 35 минут". Режиссеры до 35 лет могут представить на фестиваль свои фильмы хронометражом не более 35 минут. Работы должны быть представлены до 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проведен по трем конкурсным программам – международной, национальной и CİNEMOBİ". В международной программе могут принять участие зарубежные и отечественные режиссеры с художественными, документальными и анимационными фильмами. В национальной программе, наряду с этими фильмами, авторы также могут представить социальные ролики. Программа"CİNEMOBİL, включающая в себя фильмы, снятые на мобильный телефон, предусмотрена для отечественных авторов. В отличие от предыдущих лет, в этом году авторы могут направить на конкурс работы продолжительностью не более пяти минут.

Работы можно отправить на сайт фестиваля www.filmfestival.az и посредством платформы www.filmfreeway.com. Материалы будут рассмотрены отборочной комиссией. Официальная программа фестиваля будет объявлена 20 октября.

Фильмы, которые будут бороться за основную награду фестиваля "Qızıl Nar" (Золотой гранат), будет оценивать местное и международное жюри.

"Работа кинофорума всегда направлена на поддержку отечественных режиссеров. Фестиваль осуществит техническую поддержку и постпродакшн для следующих проектов победителей национальной программы в категориях "Лучший короткометражный художественный фильма" и "Лучший короткометражный документальный фильм". Для победителя в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" будет осуществлена поддержка только в постпродакшне", - говорится в сообщении.

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2004 года. На фестивале были ранее предствалены картины, завоевавшие признание престижных международных фестивалей, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар". Фестиваль является самым продолжительным и крупнейшим кинофестивалем в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)