Лучший флейтист мира в восторге от таланта азербайджанского музыканта (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Талантливый азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев, проживающий и проходящий обучение в Париже, принял участие в Академии Джеймса Гэлвея, а также выступил на одноименном Международном фестивале исполнителей на флейте, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Джеймс Гэлвей является одним из лучших классических музыкантов мира в списке Classic BRIT Awards и лучшим флейтистом мира. Чтобы попасть на мастер-класс музыканта такого высокого уровня, нужно было пройти жесточайший отбор комиссии, оценивающей представленные видеозаписи. Из представленных 2000 заявок на мастер-класс было выбрано всего 30 участников, среди которых - и Агарагим Гулиев.

При поддержке посольства Азербайджана во Франции Агарагим Гулиев получил возможность принять участие в таком серьезном мероприятии. Приняв участие в мастер-классе и выступив на фестивале, Агарагим Гулиев был удостоен стипендии организаторов проекта Galway Flute Academy.

Агарагим Гулиев - первый азербайджанец, принявший участие в данном фестивале, он был награжден стипендией и приглашен на урок с самым лучшим флейтистом мира.

Гулиев исполнил для Джеймса Гэлвея сложнейшую сонатину Анри Дютийё (Sonatine de Dutilleux). Его онлайн-выступление посетили более 19 тысяч человек.

Узнав, что Агарагиму Гулиеву всего 19 лет, Гэлвей очень высоко оценил талант молодого музыканта, подчеркнув сложность выбранного им произведения.

Также Гулиев выступил для известного в мире итальянского флейтиста Андрэа Гриминелли. Для него азербайджанский музыкант исполнил сложнейшую флейтовую сонату Сергея Прокофьева. Маэстро Гриминелли был восхищён необыкновенным талантом азербайджанского флейтиста, не сделав практически никаких замечаний по технике и исполнению.

На сегодняшний день Агарагим Гулиев продолжает свое обучение в Парижской Высшей школе-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Его преподавателем в консерватории является лучшая флейтистка Франции Патрисия Нагль.

(Автор: Джани Бабаева)