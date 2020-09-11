Однажды в азербайджанском селе… Непредсказуемые события с убийствами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане снят сериал "Vəsiyyət" (Завещание), который обещает стать открытием сезона кино и телевидения, сообщает Trend Life.

Народный артист Азербайджана Видади Гасанов сыграл одну главных ролей, воплотив образ принципиального, жесткого, борющегося за отцовский очаг человека.

"Сценарий сериала мне очень понравился, мой персонаж чем-то напоминает меня самого. Моего персонажа зовут Герай, который не только ассоциируется с Герай беком из культового фильма "Семеро сыновей моих", но и очень похож по характеру. Съемки прошли очень динамично и интересно. Уверен, что зрителям будет представлена качественная продукция как по игре актеров и общей атмосфере места действия, так и по динамике разворачивающихся событий. Каждый актер в своем творчестве должен быть сам себе адвокатом и прокурором, а окончательный вердикт вынесут зрители", - сказал Trend Life Видади Гасанов.

Одного из главных героев сериала также сыграл популярный актер Хикмет Рагимов.

"По сюжету фильма, родители моего героя умирают при странных обстоятельствах, при этом его дяди стараются обманом завладеть землей, доставшейся ему по наследству. Мой герой живет в городе, и под предлогом посещения свадьбы возвращается в родное село. Здесь происходят очень странные события. Даже невесту обвиняют в смертных грехах, но мой персонаж в память о давней любви вступается за нее. Противостояние характеров, правды и лжи, смелости и лицемерия, убийства и предательства – моему герою предстоит во всем этом разобраться и неизвестно чем все обернется", - сказал Trend Life Хикмет Рагимов.

Режиссер сериала Рамин Набиев, автор сценария – Эльчин Мурадов, оператор – Шахмар Сафароглу, художник – Вугар Гурбанов. В ролях – заслуженные артисты Ильгар Джахангиров и Кямаля Музаффар, актеры Рауф Шахсуваров, Рустам Керимов, Айгюн Фаталиева, Метанет Эрес, Лала Сулейманова, Кушвер Агаева, Нурлан Сулейманлы и другие. Съемки прошли в селах Демирчи и Чухуръюрд Шамахинского района. Сериал будет демонстрировать на İTV.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)