От Эйфелевой башни Парижа звучит музыкальный протест против армянских фашистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 19-летний азербайджанский музыкант, флейтист и пианист, президентский стипендиат Агарагим Гулиев из Парижа представил авторскую композицию – пьесу “Le Retour” памяти жителей Азербайджана, ставших жертвами армянского фашизма, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Съемки прошли около Эйфелевой башни и в центре культуры посольства Азербайджана во Франции.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Подлое лицо армянских фашистов было проявлено еще во время Ходжалинского геноцида, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были зверски убиты 613 мирных граждан. А с 27 сентября 2020 в результате ракетных обстрелов армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение земель страны от армянских оккупантов продолжается.

Агарагим Гулиев - студент Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Его преподавателями являются всемирно известные флейтисты Патрисия Нагль, Сальваторе Ломбарди, Джеймс Голвей.

(Автор: Вугар Иманов)