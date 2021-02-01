Азербайджанский актер в российской "Игре престолов": Готовится переворот, катастрофа совсем близко (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве и Санкт-Петербурге проходят съемки сериала "Этерна" – самая ожидаемая премьера, которую уже называют российской "Игрой престолов". Одну из ролей играет азербайджанский актер, выпускник Московского театрального института имени Бориса Щукина Анар Халилов, сообщает Trend Life.

Анар Халилов играет образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана, предков которого Оллары в свое время свергли с трона Талига. Альдо живет в Агарисе (местном Ватикане) под крылом у Эсперадора (местного Папы Римского), собирает вокруг себя мятежных дворян и планирует переворот.

"Наконец-то я буду играть принца! Не знаю, почему это пришло ко мне так поздно, но это пришло! Когда меня позвали на пробы, я сказал: "Вы меня можете утверждать сразу, откройте мой İnstagram, там же принц, но в современной жизни". Мой герой Альдо Ракан - тоже принц и тоже без трона, он движется к нему, а другие хотят ему помешать. Он наглый и амбициозный, не по годам умен и знает, чего он стоит независимо от статуса… Он принц не только по происхождению, по родословной, но и по сути, своему нутру. Мне в нем это нравится, и именно это я хочу передать. Эти качества невозможно приобрести, надо с ними родиться. Этим всем он мне очень близок", - поделился впечатлениями Анар Халилов, который ранее играл в сериалах "Война семей", "Березка", "Серебряный Бор", фильмах "Ичери шехер", "Танцуй со мной", "Другая я" и т.д.

Роль наследного принца Альдо Ракана потребовала серьезной физической подготовки.

"В сценах фехтования я понял, что мне физически тяжело, хотя я занимался в цирковой студии, а также акробатикой в Щукинском училище, но у меня подкашивались ноги, я как бы еще бодр, но ноги уже не выдерживали. Самое важное - распределить свои силы, потому что нужно было репетировать, делать сальто и фляки, этому физическому распределению я научился на этой сцене", - отметил актер.

По сюжету, Мир стоит на пороге Излома Эпох. Занятые своими войнами и интригами люди забыли божественные заветы и не способны осознать, что катастрофа уже совсем близко. Злость и убийства, затмившие людской разум, не позволяют осознать истину надвигающейся катастрофы. Герцог Ричард Окделл, Повелитель Скал и сын погибшего мятежника, поступает в училище оруженосцев Лаик. Его цель - вернуть былую славу своему древнему роду и отомстить за отца. На другом конце мира, в священном городе Агарис, Повелитель молний Робер Эпинэ помогает королю в изгнании - Альдо Ракану вернуть трон предков…

Литературной основой сценария сериала стал цикл романов Веры Камши "Отблески Этерны" в жанре исторического фэнтези. Действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века. Режиссёр-постановщик - Евгений Невский, автор сценария - Сергей Юдаков, оператор-постановщик - Александр Симонов, художник-постановщик - Анастасия Каримулина. Продюсеры сериала Евгений Баранов и Евгений Рене планируют снять пять сезонов по десять серий в каждом. В ролях - Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Павел Крайнов (Робер Эпине), Денис Нурулин (Ричард Окделл), Юрий Беляев (кардинал Сильвестр), Юлия Хлынина (королева Катарина Оллар), Кирилл Зайцев (Лионель Савиньяк), Леонид Бичевин (Руперт фок Фельсенбург), Петр Семак (Август Штанцлер) и Вениамин Смехов (Вальтер Придд). За основу реквизитов взяты европейские музейные экспонаты середины XVI - середины XVII вв.. Всего на съёмках в батальных сценах задействуют более 100 единиц различного пиротехнического оружия (мушкеты, пистоли и т.д.), а также более 150 единиц макетов холодного оружия (копья, шпаги, палаши). Съёмки происходят в России, но при этом сериал изначально создаётся на экспорт. Премьера запланирована на четвёртый квартал этого года.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)