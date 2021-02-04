Как актер из Азербайджана изменил жизнь студентки ВГИКа

БАКУ /Trend Life/ - В марте 2021 года в России состоится премьера фильма "Только серьезные отношения", в котором снялся молодой азербайджанский актер Анар Халилов, живущий и работающий в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Кинолента режиссера Вячеслава Росса рассказывает историю первокурсницы ВГИКа Сони Чижик, мечтающей снимать сказки, но вместо учебы у нее на уме только красавчик Филипп с актерского факультета. Чтобы отвлечь Соню от душевных переживаний, подруга регистрирует её в приложении для знакомств. Череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит еще больший хаос в жизнь девушки. На помощь Соне из Гороховца приезжает отец, но и он не может устоять перед соблазнами столицы. На поиски пустившегося во все тяжкие мужа приезжает Сонина мать - майор полиции. Ситуация доходит до абсурда, и в этой суете Соне нужно закрыть сессию, помирить родителей, а главное - разобраться в своих чувствах...

В фильме Анар Халилов исполнил роль Филиппа. В киноленте также заняты известные российские актеры Александр Робак, Ирина Пегова и другие.

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт им. Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Берёзка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов исполнил одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "İçəri Şəhər".

(Автор: Джани Бабаева)