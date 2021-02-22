В Азербайджане объявлен Международный конкурс ковровых эскизов, посвященный Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - В этом году исполняется 880 лет со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджане Годом Низами Гянджеви.

В соответствии с данным распоряжением Фонд Гейдара Алиева и министерство культуры Азербайджана совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра объявляют международный конкурс ковровых эскизов, посвященный выдающемуся поэту Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В конкурсе могут принять участие творческие люди старше 20 лет. Желающие принять участие в конкурсе должны выслать отсканированную версию своих ковровых эскизов в формате JPEG с разрешением 600 DPI на электронный адрес: [email protected] до 15 мая 2021 года.

Победитель конкурса будет выбран международным жюри и объявлен 30 мая 2021 года. На основе его эскиза сотрудниками отдела традиционных технологий музея будет соткан ковер. Победитель получит также денежный приз.

В случае победы иностранного гражданина музей оплатит расходы на дорогу и проживание для участия победителя в церемонии срезания готового ковра со станка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)