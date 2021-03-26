Век на сцене: фильм о 100-летней истории Бакинской русдрамы

БАКУ /Trend Life/ - Творческая команда Русского дома в Баку сняла документальный фильм, посвященный 100-летней деятельности Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщили Trend Life авторы кинопроекта. Режиссер фильма - Рустам Гусейнов.

100 лет истории Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - это славный симбиоз творчества нескольких поколений театрального коллектива и огромной зрительской любви бакинцев. Это память о талантливых актерах и режиссерах, оригинальных постановках, которые до сих пор живы в памяти бакинцев.

Официальной датой открытия театра является 20 декабря 1920 года. За век деятельности театр сохранил свой уникальный дух и сейчас является легендарной театральной площадкой, неотделимой от культуры и истории города Баку.

В полнометражном, почти полуторачасовом документальном фильме подробно рассказывается об обстоятельствах возникновения и развития театра, факторах и событиях, сделавших его феноменом культуры Баку, о влиянии театра на городскую жизнь. Особое внимание уделено роли творческих личностей в истории театра, их отношениям с коллективом, сегодняшним связям Бакинской русдрамы с международной театральной жизнью, постановкам, поразившим не только бакинцев.

В фильме рассказывается о некоторых малоизвестных фактах из театральной жизни, в нем использована уникальная архивная хроника, записи спектаклей с участием легенд сцены, редкие фотографии, личные документы, программы и рецензии на спектакли полувековой и вековой давности. Детально раскрыты важные штрихи в истории театра и отдельных постановок.

Особое внимание в картине уделяется деталям биографии крупных театральных деятелей, связанных с историей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В фильме демонстрируются видео и фото спектаклей с Владимиром Швейцером, Фаиной Раневской, Сергеем Майоровым, Мехти Мамедовым, Назымом Хикметом, Магеррамом Ашумовым, Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой, Анатолием Фальковичем и другими.

В картине представлена ретроспектива деятельности Бакинской русдрамы за век: от театра малых форм до современной академической театральной площадки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)