Истории любви, перенесенные из солнечного Азербайджана в Восточную Сибирь

БАКУ /Trend Life/ - Бурятский театр оперы и балета на своих гастролях в Иркутске, которые пройдут с 29 июня по 11 июля, представит балет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Показ постановки состоится 3 и 4 июля на сцене Иркутского музыкального театра.

"Тысяча и одна ночь" - произведение, рожденное под впечатлением прекрасных сказок, несущее в себе общую идею победы добра над злом и торжества всепобеждающей любви. Это история о царе Шахрияре и его жене Шехерезаде, переплетенная с сюжетами сказок о Синдбаде-мореходе, Птице Рух, Аладдине и жестокой принцессе Будур.

Балет был впервые поставлен в 1979 году в Баку, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 1980 году спектакль получил Государственную премию СССР.

На сцене Бурятского театра оперы и балета спектакль впервые был впервые поставлен в 1992 году. В постановке 2020 года изменения затрагивают хореографию второго акта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)