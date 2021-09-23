Театры Азербайджана и Грузии налаживают сотрудничество

БАКУ /Trend Life/ - Между Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром и Грузинским государственным профессиональным драматическим театром имени Георгия Эристави подписан творческий меморандум, сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанского театра.

Документ подписали директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев и художественный руководитель Грузинского государственного профессионального драматического театра имени Георгия Эристави Давид Чхартишвили.

По словам Алигисмета Лалаева, подписанный меморандум имеет большое значение с точки зрения взаимного сотрудничества.

"Несмотря на ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, коллектив академического музыкального театра строит планы на будущее и работает над внедрением новых форм творчества. Подписание меморандума между театрами Азербайджана и Грузии также свидетельствует об укреплении культурных связей между двумя странами. Уверен, что в ближайшее время этот меморандум принесет творческие плоды", - отметил Лалаев.

Меморандум предусматривает организацию взаимных гастролей, творческие обмены и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)