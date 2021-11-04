Юные азербайджанские музыканты поздравляют с Днем Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева была представлена концертная программа "Zəfər günün mübarək" ("С Днем Победы"), сообщает Trend Life.

Концертная программа приурочена к первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Мероприятие проведено в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), его посетили представители министерства культуры, министерства образования Азербайджана, видные деятели искусства, дети шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Участниками концертной программы стали лауреаты республиканских и международных конкурсов: вокалисты – Джалал Керимов и Субхан Рустамов; исполнители на гануне - Севда Джабраилова, Фидан Гусейнли, Захра Мамедова, Сулейман Махмудов; скрипачи - Сария Насибова, Сура Руфат и Заррин Алиева, исполнитель на таре - Фатех Искендер; виолончелистка – Джалала Исмаилзаде; исполнительница на кяманче – Севиндж Мирзали; пианисты – Наргиз Кянгярли, Зулейха Абдуллаева и Вюсаля Бабаева, исполнитель на флейте - Кямран Талыбов; ханенде – Хазрат Азизли, Севиль Абдуллаева и Адиля Алиева; исполнитель на кларнете - Асим Рзазаде, а также чтец - Алиулла Велиев.

На вечере были исполнены сочинения Огтая Кязыми, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева, Узеира Гаджибейли, Ниязи, Джахангира Джахангирова, Гара Гараева и других композиторов. Наряду с сочинениями известных композиторов, в программе прозвучали произведения молодых авторов - участников проекта Вафы Багирзаде и Эртогрула Балаева.

Также на концерте выступил хор Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (художественный руководитель – Валида Джалилова, концертмейстер – Айнур Абдуллаева). Хор исполнил произведение "Azərbaycan, Zəfər günün mübarək!", автором которого является композитор Пикя Ахундова.

Юные музыканты исполнили все сочинения программы с большим мастерством и вдохновением. Они долго готовились к концерту и смогли передать богатство всех красок и глубину произведений авторов.

Каждому участнику программы были вручены благодарственные письма от министерства культуры Азербайджана и министерства образования Азербайджана.

Благодарственные письма участникам концертной программы вручал сын шехида, старшего лейтенанта ВС Азербайджана Хикмета Сафарова.

В заключение вечера от проекта "Gənclərə dəstək" детям шехидов были вручены памятные подарки.

Отметим, что в этом году проект "Поддержка молодежи" отмечает свое 5-летие. Его основная задача - выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами – ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Автор идеи проекта – директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)