Азербайджанский художник участвует в Молодежном театральном форуме в Узбекистане

БАКУ /Trend Life/ - Главный художник Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Игбал Алиев принимает участие в IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Работа форума продлится до 7 декабря.

Игбал Алиев принимает участие в мероприятии по инициативе Союза театральных деятелей Азербайджана и при поддержке министерства культуры.

Он участвует в различных программах, выставках, демонстрирует свои эскизы сцен из постановок, художником - постановщиком которых являлся, а также информирует участников форума о деятельности Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

В рамках форума Игбал Алиев также участвует в лекциях, мастер-классах, делится опытом с коллегами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)