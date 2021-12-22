Национальные музыкальные инструменты - достояние: концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") состоялась концертная программа под названием Milli musiqi alətlərimiz milli sərvətimizdir ("Национальные музыкальные инструменты – национальное достояние"), сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением заслуженной артистки Илахи Гусейновой. Отметим, что художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист Агаверди Пашаев.

В концерте приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов – исполнители на таре Самир Асадли, Асим Пиримов, Рашид Бейлярли, Кянан Гусейнов, Икрам Абдуллазаде и Абульфат Аббасов, исполнительница на кяманче Заринтадж Гурбанзаде, исполнители на гармони Рамзи Мустафаев и Шахбаз Аббасзаде.

Музыканты исполнили сочинения Гамбара Гусейнли, Дадаша Дадашова, Сулеймана Алескерова, Тофига Гулиева, Васифа Адигезалова и Адиля Бабирова.

Напомним, что проект Gənclərə dəstək реализуется с 15 ноября 2016 года по инициативе директора филармонии, народного артиста Азербайджана, известного пианиста Мурада Адыгезалзаде и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В рамках проекта на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Зала камерной и органной музыки традиционно несколько раз в месяц проводятся концертные программы.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады. В проекте принимают участие студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории и Гимназии искусств при вузе, Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, учащиеся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

По словам координатора Gənclərə dəstək – музыковеда Айлы Керимовой-Закария, у проекта много планов на будущее.

"Проект играет важную роль в воспитании и формировании мировоззрения молодого поколения, сохранении и пропаганде наших национальных ценностей. Надеемся, что наш проект будет и дальше развиваться и еще много лет приносить свои положительные плоды", - сказала она.

Проект является участником многих фестивалей и конкурсов, среди них - Международный летний фестиваль NEW WAY в Ганновере и Целле (Германия, 2019 год), фестиваль, проводимый Союзом композиторов Грузии (2019), III Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY (Азербайджан, 2020 год) и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)