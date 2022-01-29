Элитная французская публика стоя приветствовала азербайджанского музыканта (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Альфреда Корто (Salle Cortot) в Париже состоялся сольный концерт лауреата международных конкурсов, студента Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, президентского стипендиата, флейтиста Агарагима Гулиева, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

В тот январский день вместительный зал и обширный амфитеатр зала Альфреда Корто не смогли вместить всех желающих послушать выступление флейтиста. Несмотря на молодость Агарагима (ему 21 год), его выступления уже достаточно хорошо известны в музыкальных кругах и всегда вызывают большой интерес слушателей. В нынешнем концерте Агарагим представил программу поистине высшей степени трудности – прозвучали "Соната N4 для Органа в переложении для флейты" Иоганна Баха, "Баллада для флейты и фортепиано" Франка Мартина и "Концерт для флейты с оркестром Ре мажор" Карла Рейнеке.

Элитная французская публика - сдержанная, требовательная и очень избирательная, лишённая бурных проявлений эмоций, была настолько покорена проникновенной, тонкой музыкальностью, блестящей виртуозностью, глубиной и красочностью исполнения Агарагима, что дважды вызывала его на "бис", стоя приветствуя азербайджанского музыканта.

(Автор: Вугар Иманов)