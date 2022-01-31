Мой караван слов - памяти Османа Ахмедоглу

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 12 февраля пройдет вечер памяти поэта, публициста Османа Ахмедоглу (1948-2020 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Начало вечера - в 19.00.

О творчестве поэта расскажут директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мухтар Иманов, председатель Объединения ашугов Азербайджана, профессор Магеррам Гасымлы.

В программе вечера выступления известных музыкантов, ашугов.

Осман Ахмедоглу родился в 1948 году в селе Кешели Марнеульского района Грузии. Выпускник факультета филологии Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет). На протяжении многих лет пропагандировал азербайджанскую национальную культуру в Грузии и в целом древнее искусство ашугов.

Он - автор книг "Горящий очаг в Борчалы", "Мой караван слов" и других. Является создателем общественного движения "Гейрат", общества "Дервиш", клуба "Деде Горгуд" в Тбилиси, кавалером ордена "Честь" Грузии. Публиковался в различных изданиях Азербайджана и Грузии под псевдонимами Osman Keşəli, Osman Əfəndi, Dərviş Osman.

Отметим, что Международный центр мугама реализует ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, в числе которых ашугское искусство.

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(Автор: Джани Бабаева)