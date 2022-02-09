Эйюб Гулиев и Аваз Абдуллаев с успехом выступили на фестивале имени Фёдора Шаляпина в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева в рамках Международного оперного фестиваля имени Фёдора Шаляпина представлена опера "Аида" Джузеппе Верди. Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

В столице Татарстана (Россия) на сцене Казанского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля с 30 января по 22 февраля проходит юбилейный 40-й Международный оперный фестиваль имени Фёдора Шаляпина. В афишу юбилейного фестиваля вошли 11 спектаклей – это наиболее яркие, масштабные постановки театра.

Спектакль "Аида" был представлен зрителям 6 и 8 февраля. Решением руководства Казанского академического государственного оперного театра дирижировать постановкой был приглашен заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Ведущие партии исполняли известные оперные певцы, солисты различных оперных театров мира, в том числе народный артист Азербайджана, солист Национальной оперы Мангейма (Германия), баритон Аваз Абдуллаев. Народный артист Азербайджана исполнил партию Амонасро.

Спектакль имел оглушительный успех и вызвал огромный энтузиазм среди любителей оперного искусства.

По завершении показа зрители стоя аплодировали всем участникам постановки.

(Автор: Джани Бабаева)