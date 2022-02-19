Азербайджанская исполнительница выступила с концертом в церкви Милана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская оперная исполнительница, лауреат международных конкурсов Чинара Ширин выступила с концертом Musica per la pace ("Музыка для мира") в церкви Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa Милана (Италия), сообщает Trend Life.

Концерт был организован Музыкальным фондом Милана и музыкальной ассоциацией Il Clavicembalo Verde. На вечере прозвучали произведения Верди, Россини, Перголези, Шуберта и Сезара. Аккомпанировала певице пианистка Саадат Исмаилова, которая, кроме того, исполнила сольно произведения Рахманинова, Шопена и Генделя.

"Меня всегда переполняет чувство гордости, когда я представляю свою страну за рубежом. В то же время я ощущаю огромную ответственность, которая ложится на мои плечи. На подобных мероприятиях каждый из нас, артистов и вокалистов, является своего рода лицом своей Республики", - говорит исполнительница.

Чинара Ширин (Ширинова) – выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Московского экономического университета. С 2010 года - солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. С 2017 года живет и работает в Милане, занимается педагогической деятельностью, является профессором Музыкальной академии Milano Music Master School, а также преподает музыку в музыкальных школах Милана. Выступала в России, Турции, Беларуси, на Кипре, в Сербии, Хорватии, Казахстане, Кыргызстане.

(Автор: Вугар Иманов)