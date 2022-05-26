Посвящение Нотр-Дам де Пари, или Азербайджанская молодежь, вовлеченная в искусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку состоялось очередное мероприятие в рамках проекта министерства культуры Mədəni gənclik, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступивший на мероприятии сотрудник театрального сектора министерства культуры Джафар Гасанов отметил, что ведомство реализует ряд проектов для развития культуры. В их числе - проект Mədəni gənclik, в рамках которого студентам Бакинского государственного университета предоставляется возможность посещать концерты и спектакли в различных культурных учреждениях Азербайджана.

Студенты не ограничиваются просмотром постановок - они встречаются с творческими коллективами и участвуют в обсуждениях.

Было отмечено, что задачи проекта Mədəni gənclik - повысить интерес молодежи к искусству, вовлечь ее в культурные процессы в Азербайджане, воспитать поколение, которое будет с вниманием относиться и сохранять наши культурные ценности.

Затем состоялся показ спектакля Paris Notr-Dama ithaf ("Посвящение Нотр-Дам де Пари"), поставленного по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Режиссер-постановщик – Самир Гуламов, автор идеи и художественный руководитель спектакля – заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев.

Творческий коллектив театра посвятил спектакль трагическому событию 15 апреля 2019 года, когда в результате сильного пожара значительно пострадал один из символов французской столицы и мировой архитектуры - Собор Парижской Богоматери. В спектакле использованы произведения мировых классиков Риккардо Коччанте, Рихарда Штрауса, Томазо Альбинони, Жоржа Бизе и Сэмюэля Барбера.

Дирижер-постановщик и автор оркестровки – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник – Вюсал Рахим, автор текстов к музыкальным сочинениям – секретарь Союза композиторов Азербайджана, поэт Ильгар Фахми, дирижер – Самед Сулейманлы, концертмейстер – Камиль Гасанов, ассистенты режиссера - Севиндж Мамедова и Амрах Дадашов.

В спектакле заняты: заслуженный артист Надир Хасиев, актеры Ниджат Али, Мехрибан Залыева, Эмин Зейналлы, Гусейн Алили, Самедзаде Хасиев, Шабан Джафаров, Мурад Алиев, Офелия Мамедова, Фарид Рзаев, Заур Алиев, Али Керимов, Джабраил Джабраилов, а также артисты балета и солисты хора.

Отметим, что следующим мероприятием в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках проекта Mədəni gənclik станет показ спектакля по произведению великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта").