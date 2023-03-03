Красота и ритмичность – концерт Кенуль Мамедли в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт лауреата республиканских и международных конкурсов, ханенде Кенуль Мамедли под названием "Sən elə bir zirvəsən", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На музыкальном вечере Кенуль Мамедли выступила в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева и дирижера, заслуженной артистки Азербайджана Илахи Гусейновой.

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов – это сочинения, которые греют душу слушателей, дарят им тепло. Вокальные данные Кенуль Мамедли продемонстрировали всю красоту, звучность, ритмичность исполненных ей произведений.

Публика бурными аплодисментами встречала каждый номер программы.

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