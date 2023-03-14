Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)

Культура Материалы 14 марта 2023 21:07 (UTC +04:00)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района детская театр-студия "Oyuq" при Азербайджанском кукольном театре имени Абдуллы Шаига и творческий коллектив представили праздничную программу, посвященную предстоящему празднику Новруз и 150-летию со дня создания азербайджанского профессионального национального театра, сообщили Trend Life в пресс-службе труппы.

На мероприятии, организованном Службой восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, было рассказано об истории национального театра, в котором особое место принадлежит кукольному театральному искусству. В этом смысле в Азербайджанском государственном театре кукол, имеющем 91-летнюю историю, созданы сотни сценических произведений, сыгравших большую роль в формировании вкуса миллионов детей и подростков.

Руководитель по связям с общественностью Службы Ильхамия Рза выразила признательность коллективу за представленную программу, отметив, что театр уже во второй раз представляет программу в селе Агалы, даря радость местным жителям.

Основатель и режиссер театра-студии "Oyuq" Саида Хагвердиева рассказала о творческих планах на этот год, спектаклях, которые будут представлены также в других освобожденных от оккупации районах страны.

Спектакль "Мусье Жордан и дервиш Масталишах" по произведению основоположника национальной драматургии, видного общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде и красочная концертная программа "Can Qarabağ" вызвали большой интерес жителей села. Школьникам были преподнесены подарки.

В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Агалы представлена программа по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости