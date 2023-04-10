Народную артистку Азербайджана Ирану Тагизаде аплодисментами проводили в последний путь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в мечети Тезепир прошла церемония прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, известным театральным режиссером Ираной Тагизаде, сообщает в понедельник Trend Life.

Ирана Тагизаде скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни. Известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные и близкие Ираны Тагизаде аплодисментами проводили ее в последний путь. Ирана Тагизаде будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

Напомним, Ирана Тагизаде скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни. Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1984 года работала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. На сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также спектакль "Судьба артиста" в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.