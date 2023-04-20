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Для развития кинематографа нужны изменения в законодательстве - заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу

Культура Материалы 20 апреля 2023 13:15 (UTC +04:00)
Для развития кинематографа нужны изменения в законодательстве - заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Для развития кинематографа нужны изменения в законодательстве.

Как сообщает в четверг Trend Life, об этом на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" сказал сценарист, заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу.

"Кинематограф - это не только творчество, но и процесс производства – это организация, управление. Процесс производства связан со средой на кинорынке", - сказал он.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели". Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.

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