Для развития кинематографа нужны изменения в законодательстве - заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу

БАКУ /Trend Life/ - Для развития кинематографа нужны изменения в законодательстве.

Как сообщает в четверг Trend Life, об этом на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" сказал сценарист, заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу.

"Кинематограф - это не только творчество, но и процесс производства – это организация, управление. Процесс производства связан со средой на кинорынке", - сказал он.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели". Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.