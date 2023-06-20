Азербайджанские музыканты выступили в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наши соотечественники – исполнитель на флейте Агарагим Гулиев и пианист Эльдениз Алекперзаде стали участниками творческого мероприятия, организованного Connecting Pro People во Франции, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

На мероприятии присутствовали представители бизнес-кругов, сфер экономики, культуры и искусства.

Connecting Pro People – ассоциация, объединяющая представителей бизнеса, науки, культуры и искусства, и служащая установлению сотрудничества и налаживанию международных связей.

Очередное мероприятие из этой серии с участием представителей Азербайджана прошло в доме писательницы Анны-Мари Миттеран недалеко от Эйфелевой башни в Париже.

Исполнитель на флейте Агарагим Гулиев и пианист Эльдениз Алекперзаде исполнили на вечере произведения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова и австрийского композитора Франца Шуберта.

Вице-президент Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA) Айтен Мурадова рассказала гостям об истории и богатой культуре нашей страны.

Гостям также были предложены азербайджанские национальные сладости.