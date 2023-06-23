Приятная ностальгия и любимые мелодии – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 105-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного композитора Гаджи Ханмамедова, сообщает Trend Life.

На мероприятии выступила музыковед, доктор философии по искусствоведению Жаля Гуламова, рассказавшая о жизни и творчестве композитора.

Было подчеркнуто, что произведения, созданные Гаджи Ханмамедовым в различных жанрах, снискали ему славу не только в Азербайджане, но и за пределами нашей страны. Но наиболее характерными для творчества мастера и прославившими его среди широкой аудитории слушателей являются концерты, написанные для тара и симфонического оркестра.

В сочиненном Гаджи Ханмамедовым Концерте для кяманчи и симфонического оркестра композитор с большим мастерством продемонстрировал не использованные до этого возможности азербайджанских национальных музыкальных инструментов.

В ходе концерта произведения Гаджи Ханмамедова были исполнены Азербайджанским государственным оркестром народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева.

В программе выступили заслуженные артисты Айгюн Бейляр, Алмаз Оруджева, Закир Алиев, Лала Мамедова, Нигяр Шабанова, солисты Нурлана Абдуллаева, Забита Алыева, Рявана Гурбанова, Сабина Арабли и Ровшан Азиз.

Приятная ностальгия, любимые мелодии, возможность окунуться в атмосферу прошлых лет и красота музыки, написанной Гаджи Ханмамедовым сделали этот вечер для публики незабываемым.