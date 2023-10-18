В Баку состоялся общественный показ спектакля "Лейли и Меджнун" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 18 октября в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся общественный показ постановки "Leyli və Məcnun" (Лейли и Меджнун), сообщает в среду Trend Life.

На общественном показе присутствовали представители министерства культуры Азербайджана, руководство театра, видные деятели культуры и искусства, представители СМИ.

Спектакль поставлен по мотивам мугамной оперы выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и поэме великого азербайджанского поэта и мыслителя XVI века Мухаммеда Физули "Лейли и Меджнун".

Классическое произведение, имеющее глубокий философский смысл, в интерпретации режиссера Самира Гуламова сохраняет свою самобытность. Используя различные режиссерские находки Гуламов смог сделать так, что интерес даже к знакомой всем истории любви юноши Гейса, прозванного "Меджнуном", к красавице Лейли не пропадает на протяжении всего спектакля. Оригинальные костюмы и декорации придали особую зрелищность спектаклю, а великолепная музыка и голоса исполнителей покорили сердца присутствующих на показе.

Отметим, что художественный руководитель постановки – директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, режиссер и автор либретто - Самир Гуламов, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, консультант по исполнению мугама – народная артистка Сакина Исмаилова, концертмейстер – Фидан Алиева, ассистенты режиссера – Амрах Дадашов и Севиндж Мамедова.

Образ Лейли воплотила победительница VII телевизионного конкурса "Мугам" Илаха Рустамова, роль Меджнуна – победитель республиканских и международных конкурсов мугама Орхан Гусейнли. В спектакле также заняты – заслуженный артист Надир Хасиев, актеры – Самедзаде Хасиев, Амрах Дадашов, Гюльнара Абдуллаева, Тарана Алиева, Баджиханым Садыгова, Ибрагим Ализаде, Эмин Зейналлы, Али Керимов, Мурад Алиев, Бёюкханым Мамедова, Мирзахра Мурадова, Айдан Алиева, а также артисты хора и балета.

Музыкальный фрагмент на таре исполняют заслуженный артист Эльхан Мансуров, Сахавет Мамедов, Джахид Ализаде.

Балетмейстер спектакля – заслуженный артист Эмин Алиев, который также воплотил образ души Меджнуна. В роли души Лейли выступила артистка балета театра Ирана Керимова.