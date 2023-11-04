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Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Культура Материалы 4 ноября 2023 17:05 (UTC +04:00)
Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Между Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром и Самаркандским областным музыкально-драматическим театром (Узбекистан) подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанского театра.

Руководители двух театров - заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев и заслуженный работник культуры Узбекистана Искандар Султанов обсудили вопросы сотрудничества, предусмотренные подписанным ими документом. Среди них - совместные творческие проекты, взаимные гастроли, а также обмен опытом в области театрального искусства и т.д.

Отметим, что с 31 октября по четвертое ноября в городах Шуша и Баку проходит I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.

Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

В рамках фестиваля Самаркандский областной музыкально-драматический театр с большим успехом представил на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра постановку "Лейли и Меджнун".

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Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Театры Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
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