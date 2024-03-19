В Токио открылась экспозиция "Азербайджанская кухня" - традиции и наследие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Root K Contemporary в Токио прошло открытие выставки "Азербайджанская кухня" пятнадцати юных авторов Галереи искусств KamART при поддержке посольства Азербайджана в Японии, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии выступил с речью посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде. На выставке присутствовали известные японские деятели культуры Майко Кикучи, Матсуи Кумико, Юко Танигучи, Катсуёши Танака, Ичико Камеяма, посол Казахстана в Японии Сабр Есимбеков, атташе посольства Таджикистана в Японии Салохиддин Ибодов, а также другие представители дипломатического корпуса.

В экспозицию выставки вошли 32 полотна молодых талантливых художников. Многие участники выставки являются победителями и призерами национальных и международных художественных конкурсов. Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.

Экспозиция дала общее представление о кухне Азербайджана - одной из самых интересных самобытных кулинарных традиций мира, которая базируется на вековых традициях и славится своими оригинальными блюдами. Красочные композиции молодых талантов, как неповторимые блюда азербайджанской кухни у самых искушенных гурманов, вызвали большой интерес у посетителей выставки. Яркое впечатление гостей от выставки вызвали картины, посвященные традиционным блюдам - кулинарному наследию Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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