В центре Праги "разыгрался" азербайджанский аппетит (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Праги, на сцене театра Divadlo D21, с аншлагом состоялась премьера спектакля "У любви аппетит пираньи" по пьесе уроженцев Азербайджана Лейлы Бегим (Чехия) и Ефима Абрамова (Израиль), сообщили Trend Life организаторы вечера.

Это пьеса о любви, раскрывающей взаимоотношения двух знаменитых в мире кино людей, встретившихся вновь после долгой разлуки. Это история о схватке любви с ревностью, многолетней разлуки с мгновением встречи.

"Эта любовь жила несмотря ни на что и вопреки всему, плывя против течения, как пиранья, которая находит свою жертву, когда защищает свою территорию— территорию свободы творческого человека. Сделало ли это их счастливыми? Можно ли на этот вопрос ответить однозначно? Все эти открытые вопросы задали сегодня наши герои пьесы…", - отметила член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса Лейла Бегим.

Режиссер-постановщик пьесы - режиссер "Театра одного Поэта" Олег Овчаров, который также сыграл главную мужскую роль. Женскую роль сыграла Дина Гарбо.

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