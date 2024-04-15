В комплексе Дворца Ширваншахов состоялся концерт хора имени Джахангира Джахангирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку в комплексе Дворца Ширваншахов Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ичеришехер" состоялся концерт хора имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова), действующего при Международном центре мугама, сообщает Trend Life.

Среди гостей были председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, известные деятели искусства.

Как известно, становление и развитие хорового искусства Азербайджана связано с именем великого композитора Узеира Гаджибейли. Хор был создан в 1936 году Узеиром Гаджибейли и определенное время он руководил хором, обработав для исполнения азербайджанские народные песни. Позже руководство коллективом было поручено Узеиром Гаджибейли Джахангиру Джахангирову (1921-1992), и ныне хор носит его имя. С 1948 года и до конца своей жизни художественным руководителем хора был Рамиз Мустафаев (1926-2008). В настоящее время художественным руководителем хора является Тарана Юсифова.

Прошедший концерт стал знаменательным событием для хора. Концертная программа коллектива, начавшего свою деятельность в новом составе, обрела новое дыхание и может быть расценена как возрождение хора имени Джахангира Джахангирова. В начале концерта прозвучало произведение “Arazbarı” Узеира Гаджибейли (в обработке Тараны Юсифовой). Завершилось мероприятие исполнением хором произведения гениального композитора “Ey, Vətən”. В программе, в которую были включены произведения, исполнявшиеся в периоды руководства хором Узеиром Гаджибейли, Джахангиром Джахангировым и Рамизом Мустафаевым, также прозвучали произведения в современной обработке и номера с произведениями зарубежных композиторов. Коллектив своим выступлением подчеркнул гармонию хорового искусства с современностью. Красок концерту добавила декламация стихов в исполнении народной артистки Мехрибан Зеки. С интересом были встречены выступления учащихся хореографического отделения Гимназии искусств при Азербайджанской национальной академии.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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