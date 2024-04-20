Скончался заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко

БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Юрий Омельченко, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Юрий Омельченко родился в Баку 7 марта 1976 года. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Работал в Бакинском муниципальном театре, Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

С 1997 года служил в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. На театральной сцене воплотил яркие и запоминающиеся образы в таких постановках как "Встретимся на Торговой", "Волки и овцы", "Мусье Жордан ученый ботаник и дервиш Мастали-Шах знаменитый колдун", "Семь красавиц", "Гордость и предубеждение", "Маскарад", "Еще одна ночь Шахерезады" "Братья Карамазовы", "И приходила женщина...", "Али и Нино", "Женитьба ", "Судьба артиста", "Беня Король и другие", "Вишневый сад" и других спектаклях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!