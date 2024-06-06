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Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)

Культура Материалы 6 июня 2024 11:52 (UTC +04:00)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Фото: Association Dialogue France-Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Лауреаты международных конкурсов Агарагим Гулиев (флейта) и Эльданиз Алекберзаде (фортепиано), обучающиеся в The École Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot" в Париже, создали дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

"Исполняя произведения азербайджанских композиторов, молодые музыканты вносят большой вклад в пропаганду национальной культуры в Европе. Они представляют как классическую, так и современную азербайджанскую музыку, демонстрируют богатство и разнообразие нашей национальной культуры. За последние два года они неоднократно выступали на различных площадках европейских стран, вызывая большой интерес и аплодисменты слушателей, что приводило к международному признанию и любви к азербайджанской музыке. Создав дуэт Duo Avey, Агарагим Гулиев и Эльданиз Алекберзаде приложат еще большие совместные усилия для пропаганды жемчужин национальной музыки за рубежом", - говорится в сообщении.

В репертуаре дуэта произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Арифа Меликова, Тофига Гулиева и других композиторов.

"Наша цель - открыть для себя новые формы чувств, а также передать, освежить и изменить понимание слушателями классической музыки. Своими выступлениями мы приглашаем слушателей создать глубокую эмоциональную связь, ощутить глубину и красоту каждого произведения, как будто это было впервые. Мы приглашаем слушателей исследовать неизведанные области классической и азербайджанской музыки, обогащая культурную структуру музыкального мира", - отметили музыканты.

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Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)
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