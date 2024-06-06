Во Франции создан азербайджанский дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреаты международных конкурсов Агарагим Гулиев (флейта) и Эльданиз Алекберзаде (фортепиано), обучающиеся в The École Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot" в Париже, создали дуэт Duo Avey для пропаганды национальной музыки, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

"Исполняя произведения азербайджанских композиторов, молодые музыканты вносят большой вклад в пропаганду национальной культуры в Европе. Они представляют как классическую, так и современную азербайджанскую музыку, демонстрируют богатство и разнообразие нашей национальной культуры. За последние два года они неоднократно выступали на различных площадках европейских стран, вызывая большой интерес и аплодисменты слушателей, что приводило к международному признанию и любви к азербайджанской музыке. Создав дуэт Duo Avey, Агарагим Гулиев и Эльданиз Алекберзаде приложат еще большие совместные усилия для пропаганды жемчужин национальной музыки за рубежом", - говорится в сообщении.

В репертуаре дуэта произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Арифа Меликова, Тофига Гулиева и других композиторов.

"Наша цель - открыть для себя новые формы чувств, а также передать, освежить и изменить понимание слушателями классической музыки. Своими выступлениями мы приглашаем слушателей создать глубокую эмоциональную связь, ощутить глубину и красоту каждого произведения, как будто это было впервые. Мы приглашаем слушателей исследовать неизведанные области классической и азербайджанской музыки, обогащая культурную структуру музыкального мира", - отметили музыканты.

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