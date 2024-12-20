"Прощай, Баку! Тебя я не увижу…". Ярослав Трифонов представил очень трогательный проект (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического драматического театра Ярослав Трифонов представил проект на стихотворение великого русского поэта Сергея Есенина "Прощай, Баку! Тебя я не увижу…", сообщает Trend Life. Оператор и монтажер - Эмиль Гусейнов.

Есенин очень любил Баку, был здесь несколько раз, приезжал сюда даже без приглашений, как к себе домой. Здесь он получал творческое вдохновение и создал ряд известных произведений. Великого русского поэта очень любили и ценили в столице солнечного Азербайджана, и встречали на самом высоком уровне, вплоть до главы республики.

А это стихотворение было одним из самых последних… Был май 1925 года. Есенин вновь приехал в Баку. Его друг Василий в это же время вернулся из Персии. Среди встречавших его людей был и Есенин. Болдовкин обратил внимание, что лицо поэта уже не было таким холеным, как прежде. Оказалось, Есенин тяжело болел, лежал в бакинской больнице. "Вася, знаешь, как я болен! У меня туберкулез горла - горловая чахотка, а это значит, что мне максимум полгода жить", - признался он другу. Есенин вспоминал, как встречал с рабочими балаханских промыслов Первомай, как горячо они приветствовали его, сказал, что ему жаль уезжать из Баку. Именно в эти дни Есенин написал свое знаменитое "Прощай, Баку!", отдав для публикации в газету "Бакинский рабочий".

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