В Гянджинской филармонии открылась выставка, посвященная Дню молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Urban при Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова открылась выставка, посвященная Дню молодежи, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В экспозиции представлены работы молодых и талантливых художников – Сельджан Аббаслы, Лалы Исмаиловой, Айдан Исалы, Сельджан Имамвердиевой, Айсель Гамидовой, Фатмы Гамзаевой, Жали Намазовой и других.

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Напомним, что в 1997 году великий лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения 1-го Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен "Днем молодёжи Азербайджана".

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