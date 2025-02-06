В Баку прошел вечер, посвященный творчеству Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Гара Гараева прошло мероприятие, посвященное 107-летию выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Trend Life.

Среди участников мероприятия были дочь композитора, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, музыковед, заслуженный деятель искусств Зюмрюд Дадашзаде, народная артистка Ульвия Гаджибекова, бывший генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, директор Дома-музея Гара Гараева Лятифа Мамедова и другие представители культуры и искусства.

Выступившие рассказали о жизни и творчестве выдающегося композитора, произведения которого входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Произведения всемирно известного композитора с успехом исполнялись на крупных музыкальных мероприятиях в большинстве республик бывшего СССР, в США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии и других странах.

Выступления сопровождались слайд-шоу, подготовленным на основе богатых коллекций Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

В концертной программе были представлены произведения Мастера в исполнении молодых талантов, студентов, лауреатов республиканских и международных конкурсов.

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