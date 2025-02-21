Айдан Салахова подарила картину "Пустота" Национальному музею искусств Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась презентация картины "Пустота", подаренной музею одним из избранных деятелей современного искусства, художником, скульптором, педагогом, галеристом Айдан Салаховой, дочерью великого мастера Таира Салахова, сообщает Trend Life.

На открытии директор музея, доктор искусствоведения Ширин Меликова отметила, что для каждого музея новый экспонат является важным событием, и это произведение оригинального художественного мышления Айдан Салаховой займет достойное место в очаге культуры. Было отмечено, что автор посвятила себя актуальному искусству, направив свои творческие поиски в глубины современной эпохи. Этот подход проявляется не только в методах, но и в темах, которые она затрагивает, постоянно экспериментируя, находя новые формы для выражения своих мыслей. И одна из главных тем в ее творчестве - восточная женщина, ее место в обществе, права и будущее. Работы художника с большим интересом встречают на выставках современного искусства. Среди них можно отметить работы, представленные в выставочных залах России, Великобритании, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, на Венецианской биеннале. Образцы искусства, автором которых является Айдан Салахова, сегодня хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее современного искусства в Москве, в престижных галереях Рима, Нью-Йорка, а также в частных коллекциях.

Мероприятие продолжилось под руководством известного теоретика искусства, доктора философии по философии Теймура Даими, который подробно рассказал об уникальности феномена Айдан Салаховой, отметив, что работы художника, имеющие многогранную смысловую нагрузку, входят в число избранных произведений современного искусства. Выступая на презентации в формате диалога, Айдан Салахова поделилась со слушателями интересными моментами своего жизненного и творческого пути и рассказала о картине "Пустота", которую она создала в Баку в 2022 году. Картина рассказывает о внутренних границах, которые мы ставим между собой и миром, и о тех границах, которые мы чувствуем в себе.

Была выражена благодарность музею за включение этого произведения в свою коллекцию. Автор также ответила на вопросы гостей.

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