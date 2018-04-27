Что происходит на дорогах? Вагиф Асадов в гостях азербайджанских телезвезд (ВИДЕО, ФОТО)

27 апреля 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 27 апреля в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

Вагиф Асадов ответит на вопросы ведущих шоу, расскажет о деятельности дорожной полиции Баку.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Исмаил Рзаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Алихан Самедов в гостях у азербайджанских телеведущих (ВИДЕО)
Интересное 20 апреля 11:19
Флора Керимова думает о загробной жизни (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 13 апреля 17:47
Новруз с Самиром Джавадзаде: ненавижу, когда мне говорят "Спой песню" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 23 марта 17:51
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Общество 12 марта 15:36
Дорожная полиция Баку поздравит женщин с 8 марта (ФОТО)
Общество 7 марта 19:56
Дорожная полиция о причинах "пробок" в Баку
Общество 6 марта 14:48
Этибар Бабаев рассказал о развитии национального телевидения (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 22 февраля 15:24
Колкие ответы Рухангиз Гасымовой (ВИДЕО)
Интересное 9 февраля 18:18
В Баку задержан водитель, угрожавший сотруднику полиции пневматическим пистолетом
Происшествия 1 февраля 15:17
Интересные случаи из жизни офтальмолога и телеведущего Джахида Шахбазова (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 31 января 14:50
В Баку попытка угнать автомобиль закончилась неудачей
Общество 22 января 16:42
В Баку около 88 тыс. пешеходов привлечены к административной ответственности
Общество 16 января 20:47
EMİN: Скоро Нардаран превратится в Майами (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 26 декабря 2017 14:18
Две сестры, две жемчужины, две легенды – в гостях у азербайджанских телезвезд (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21 декабря 2017 13:39
Есть такие передачи…лучше об этом не говорить – Аяз Салаев (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 14 декабря 2017 17:20
Завтра в Баку движение автотранспорта будет ограничено
Общество 11 декабря 2017 15:22
В Баку 85 тыс. пешеходов привлечены к административной ответственности
Общество 8 декабря 2017 18:45
С начала года в Баку произошло свыше 570 ДТП
Общество 7 декабря 2017 14:24