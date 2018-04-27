Что происходит на дорогах? Вагиф Асадов в гостях азербайджанских телезвезд (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 27 апреля в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

Вагиф Асадов ответит на вопросы ведущих шоу, расскажет о деятельности дорожной полиции Баку.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Исмаил Рзаев)

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