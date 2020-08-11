Не могу без Баку – актер театра и кино Ярослав Трифонов спел о любимом городе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов предстал перед поклонниками в новом амплуа, сообщает Trend Life. Если раньше Трифонов радовал поклонников интересными ролями в театре и кино, то в этот раз он решил продемонстрировать вокальные данные. Так, артист презентовал в социальных сетях видеоклип на композицию "Не могу без Баку".

- "Не могу без Баку" - это небольшое признание в любви к моему прекрасному городу. Родился я в Грозном, а в Баку живу с четырех лет, именно здесь я сделал первые шаги на сцене, мне тогда было всего шесть…

Баку – дорог моему сердцу - здесь живут мои друзья, здесь у меня любимая работа, здесь я всегда нахожу вдохновение.

Те, кто хотя бы раз был в Баку, навсегда увозят с собой невероятные впечатления о городе. Баку - это город, где слились история и современность, где узкие улочки и старинные здания граничат с небоскребами. Баку – это любовь… Любовь к вкусной еде, к добродушным людям, к потрясающей архитектуре, мелодичной музыке…

Конечно, я не певец, но исполнив композицию ""Не могу без Баку", постарался передать в ней всю свою любовь к нашему городу", - отметил Трифонов.

Автором музыки является Алекпер Гасанов, авторы слов – Алекпер Гасанов и Эльдар Багирбеков.

(Автор: Джани Бабаева )