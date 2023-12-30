Гороскоп на 2024 год по знакам зодиака

Овен

Энергичному и темпераментному Овну гороскоп на наступающий 2024 год обещает очень благоприятный период. Но есть нюанс, даже два. Во-первых, Овну следует поменьше отвлекаться на эмоции. Дело в том, что коварные звезды будут то и дело склонять его к излишне резкой реакции на любой сбой или беспорядок в делах, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Даже незначительное нарушение планов, произошедшее по вине окружающих, может вызывать у Овна мощный приступ возмущения. И не важно, насколько это возмущение будет справедливым, гораздо важнее, что это повредит самому Овну. Дав волю нервам и эмоциям, он рискует не только попусту растратить свою могучую энергию, но и упустить массу возможностей, которые щедро обещает ему 2024 год.

Ну а второй нюанс заключается в том, что в 2024 году Овну ни в коем случае не нужно спешить с реализацией всех своих идей и задумок. В этот год он имеет все шансы довести до успешного завершения практически любое дело или проект, выйти на новый карьерный уровень или решительно обойти любых конкурентов.

Но именно поэтому ему и нужно не бросаться с места в карьер, а из множества вероятных целей и планов сосредоточиться на тех, которые принесут ему максимальные выгоды, ведь взявшись действовать, Овен уже не остановится на полпути. Обидно будет разменять столь благоприятный год на пустяковые цели.

Телец

У целеустремленного и практичного Тельца наступающий 2024 год обещает пройти под счастливым знаком денег. В этот период ему как никогда будут удаваться любые дела, связанные с финансами.

Нет, разумеется, сами собой деньги едва ли будут падать на Тельца с небес (хотя и такое вероятно), но главное, что в душе Тельца звезды гороскопа обещают разбудить талант истинного финансиста, который ни за что на свете не упустит свою выгоду.

В этот год Телец совершенно не будет склонен к какому бы то ни было финансовому риску или излишним тратам. Возможно, со стороны его поведение может показаться излишней экономностью и осторожностью, но это пойдет ему только на пользу. Известно ведь, что деньги любят счет, и уж что-что, а считать Тельцу в наступающем году будет что! Год не оставит его без хорошей, надежной прибыли.

Одним словом, звезды гороскопа настойчиво рекомендуют Тельцу меньше времени тратить на удовольствия и развлечения, посвятив 2024 год наведению порядка в своих денежных делах. Тогда и на удовольствия появится достаточно средств. А уж потратить их у него еще будет время.

Близнецы

В наступающем 2024 году в гороскопе Близнецов особым светом засияет звезда, отвечающая за дар красноречия и ораторского искусства. В этом году каждый из Близнецов будет немножечко Цицероном, а может быть даже и немножечко Цезарем – настолько легко ему будет находить аргументы, убеждающие других в своей правоте.

Если вы считаете, что для вас пришло время карьерного роста или повышения зарплаты, то 2024 год – лучшее время для того, чтобы аккуратно и убедительно донести эту простую мысль до своего начальства. Шансы на успех в этом году будут как никогда высоки! Точно так же вам будет легче привлечь на свою сторону не только друзей или партнеров, но и спонсоров.

Единственное, что может помешать Близнецам, так это их врожденная непоседливость и непостоянство. В этот период мозг Близнецов будет работать с такой легкостью, настолько ясно и четко, что у них может сложиться обманчивое ощущение собственного всемогущества. Осторожнее! Не дайте этой звезде вскружить вашу голову!

Гороскоп говорит, что ключ к успеху Близнецов в 2024 году – это постепенное и последовательное движение к выбранной цели. И пусть лучше эта цель будет одна, но стоящая.

Рак

В наступающем 2024 году осторожному Раку лучше не браться за большие дела, а если уж браться, то быть готовым действовать на вторых ролях, отдавая инициативу более напористым и организованным.

В этот год звезды гороскопа совершенно не будут склонять Рака к лидерству, а все его попытки склонить окружающих на свою сторону то и дело будут натыкаться на глухую стену непонимания. Ну вот не располагают его звезды к решению организационных вопросов в наступающем году. Да и вообще ни к каким важным решениям не располагают.

Зато, действуя на вторых ролях, Рак способен добиться весьма неплохих результатов. Как говорится, лучше спокойно плыть в надежном фарватере мощного лидера, чем своими силами уверенно погружаться на дно. И это относится практически ко всем сферам его жизни, начиная от деловых вопросов и заканчивая выбором покупок в магазине.

Ну а самое лучшее, чему может посвятить себя Рак в 2024 году, так это обустройству собственного дома и быта. И, разумеется, общению с близкими. Для остального же у Рака еще будет время.

Лев

Формулу удачи Льва в 2024 году можно описать простой, но замечательной формулой: "Язык мой – друг мой!". А все потому, что в наступающем году звезды гороскопа будут усиливать у Льва такие качества, как коммуникабельность, дружелюбие и оптимизм.

Не бойтесь быть общительными и откровенными, в этот год ваше дружелюбное общение с окружающими откроет перед вами любые двери и возможности. Ну а вероятность каких-либо конфликтов, напротив, будет заметно ниже.

Задумали новый грандиозный проект? Ищете надежных партнеров или даже спонсоров? А может быть вы просто хотите хорошо провести время в интересной компании? Не стесняйтесь рассказывать об этом окружающим, не жалейте красок, описывая им свои идеи и планы. Будьте уверены, ваши слова обязательно зажгут в их сердцах огонек интереса.

А еще у Льва огромных высот достигнут его организаторские способности. Наверное, нет такого дела или идеи, в которых дружелюбный и общительный Лев не сумел бы найти наилучшего решения. Словом, счастливые звезды весь год будут на его стороне.

Дева

В наступающем 2024 года Дева будет востребована как никогда. И именно по этой причине ей не мешает почаще использовать в своем лексиконе волшебное слово "нет". В противном случае Дева рискует весь год отвлекаться на решение чужих проблем, отодвигая на задний план свои собственные дела и вопросы.

Впрочем, если обстоятельства позволяют и если это не в ущерб самой Деве, то почему бы и не оказать людям нужную им поддержку? Это поможет Деве приобрести в 2024 году новых друзей и союзников, а ведь это уже немало!

В целом же наступающий год обещает быть у Девы довольно плодотворным и удачным, хотя с точки зрения самой Девы все может выглядеть совершенно иначе. Время от времени она может испытывать приступы острого недовольства собой и своими делами. Виной же всему этому будет ее обострившийся перфекционизм.

В этот период Дева то и дело будет улетать мыслями в облака, догоняя на крыльях фантазии далеких журавлей, а в это время вполне себе симпатичные жирные синицы будут доставаться кому-нибудь другому.

Если Дева хочет добиться в 2024 году реального прочного успеха, звезды гороскопа рекомендуют ей ставить перед собой более простые и реалистичные цели, и назубок выучить формулу: "Лучшее – враг хорошего"

Весы

В 2024 году в гороскопе Весов будут преобладать поиски справедливости, не столько глобальной, сколько личной. Весам то и дело будет казаться, что окружающие недооценивают их заслуги, игнорируют и ущемляют их интересы.

Возможно, для этого у Весов и будут какие-либо основания, тем не менее не стоит все же забывать, что поиски справедливости и обиды редко когда идут на пользу. Гораздо чаще они оборачиваются негативными эмоциями и разговорами на повышенных тонах. Если же Весы будут действовать спокойно и рассудительно, избегая негативных оценок, они способны добиться гораздо большего, чем эмоциональным выяснением отношений.

В наступающем 2024 году у Весов есть прекрасные шансы для того, чтобы решить практически любую сложную проблему, добившись существенного успеха практически в любой сфере. Но только при условии, что они сумеют привести свои чувства в равновесие. В этом случае звезды обещают наполнить их такой деятельной энергией, что Весы будут способны спокойно свернуть любые горы на своем пути. В хорошем смысле этого слова.

Скорпион

В наступающем 2024 году гороскоп обещает Скорпиону успех в тех вопросах, в которых он сам себе голова и начальник. Здесь его кипучая энергия будет гармонично дополнена организованностью и дисциплиной. Наметив себе какие-либо планы, Скорпион готов будет подобно бульдозеру расчищать на своем пути любые преграды, отделяющие его от успеха.

При этом организационные способности Скорпиона будут на такой высоте, что он сумеет организовать не только себя, но и повести за собой других, щедро делясь с ними совместными успехами.

А вот там, где над Скорпионом стоит какое-либо начальство, ему следует быть предельно внимательным, чтобы его кипучая энергия и самоуверенность не обернулись никому не нужным конфликтом. Известно ведь, что начальники любят посамодурствовать, Скорпионы же, когда им что-то не нравится, не любят молчать. И в 2024 году эта тенденция достигнет своего пика.

Так что успех Скорпиона в 2024 году будет определяться формулой: слово – серебро, но в кабинете начальника лучше все-таки промолчать. А еще лучше – вообще там не появляться.

Стрелец

Жизнелюбивому Стрельцу в наступающем 2024 году звезды гороскопа обещают подарить множество радостных и счастливых моментов. И для этого Стрельцу не придется прилагать практически никаких усилий – удача сама будет следовать за ним, а окружающие с удовольствием окажут Стрельцу любую поддержку.

Впрочем, помощь ему едва ли понадобится, потому что со своими делами Стрелец и сам будет управляться на удивление легко и ловко. Со стороны будет даже казаться, что Стрельцу вообще не ведомо такое чувство, как усталость. За этот год он способен сделать столько, что другому и не снилось.

Секрет же его повышенной энергичности и удачливости прост – в 2024 году у Стрельца проснется талант находить наиболее простые и эффективные пути для достижения своих целей, что поможет ему попусту не расходовать силы. Ну а уж нерастраченную энергию Стрелец непременно найдет куда приложить, зажигая своим интересом окружающих.

Весь год вокруг Стрельца будет весело и интересно, и уж что-что, а скучать ему в наступающем году точно не придется.

Козерог

Упорного Козерога звезды гороскопа в 2024 году то и дело будут склонять жить и действовать в соответствии с железным правилом трех "пэ": порядок, порядок и еще раз порядок. Все, что выбивается из этого правила, будет вызвать у него приступы недовольства и раздражения.

Впрочем, благодаря этому дела у Козерога обещают продвигаться довольно неплохо. Его требовательность как к себе, так и к окружающим, поможет ему осуществить множество своих задумок и планов. Козерог вполне способен добиться серьезных успехов как в карьерном продвижении, так и в самостоятельном бизнесе.

А вот что касается отношений с окружающими, то здесь его повышенная раздражительность и упрямство могут обернуться другой стороной. Если Козерог не хочет провести весь год в конфликтах и ссорах, ему следует поменьше увлекаться эмоциональными вопросами морализма с поисками правды и справедливости. Лучше сосредоточится на чем-то более конкретном и полезном. И спокойном.

Водолей

У изобретательного и своевольного Водолея наступающий 2024 год обещает быть переполнен самыми разнообразными эмоциями. Скучать ему в этот период точно не придется. Вокруг него всегда будет много друзей, а в его голове – тесно от интересных идей и планов.

А вот что касается дел, то здесь не все так гладко. Если Водолей стремится добиться успеха и как-либо упрочить свое финансовое положение, с эмоциями ему следует быть поаккуратнее и поменьше доверять своей интуиции.

В этот год звезды в его гороскопе расположены таким образом, что душа его будет буквально разрываться между двумя магнитными полюсами – между "надо" и "хочу". И значительно чаще победа будет на стороне полюса "хочу".

Зато в этот период в душе у Водолея заметно усилятся не только артистические, но и режиссерские способности. Любое, даже самое заурядное событие он сумеет превратить в настоящее шоу, ловко манипулируя и играя на чувствах людей. А во благо это будет или нет, это большой вопрос. Хорошо бы, чтобы на благо.

Рыбы

Мечтательным и тонко чувствующим Рыбам звезды гороскопа обещают на редкость благоприятный и гармоничный во всех отношениях год. Их эмоции и рассудок будут находиться в удивительном равновесии, благоприятно дополняя и усиливая друг друга.

В наступающем 2024 году Рыбам будут в равной мере удаваться как дела, требующие внимательности и логики, так и сложные вопросы, требующие изобретательности и творческого подхода. Их интуиция и интеллект будут на высоте, позволяя распутать любую, пусть даже самую сложную задачу.

Особенно благоприятным этот год обещает быть для Рыб, посвятивших себя какому-либо творчеству. Не удивительно, если под столь благоприятными звездами они сотворят что-либо грандиозное или даже гениальное.

Но главное, что какие бы житейские бури ни бушевали в нашем не очень спокойном мире в 2024 году, Рыбы всегда найдут возможность отгородиться от них, создавая вокруг себя оазис душевного тепла и уюта.