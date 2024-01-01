Деньги, карьера и бизнес - гороскоп на 2024 год

Овен

Золотое правило успеха Овна в делах сводится к волшебной формуле великого Карлсона: "Спокойствие, только спокойствие!". В этот год звезды и без того будут на стороне Овна, а его организационных способностей хватит на реализацию любых начинаний, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru. Так что не тратьте время на споры и на эмоции. Действуйте. Ваше счастье – в ваших руках. И в вашем кошельке.

Что в 2024 году привлечет Овну успех и деньги: работа, где Овен сам принимает решения и несет ответственность за результат; руководящая работа; самостоятельный бизнес.

Чего в 2024 году Овну лучше избегать: коллективное обсуждение проектов; споры и разногласия, особенно с начальством.

Телец

Если в наступающем году кто-то скажет Тельцу, что бухгалтерия – наука скучная, тот не поверит. В этот период любые финансовые и бухгалтерские дела Телец сумеет организовать не только хорошо, но и с немалым для себя удовольствием. Именно этому и стоит ему посвятить наступающий год, и тогда звезды гороскопа обещают порадовать Тельца весьма увесистой прибылью.

Что в 2024 году привлечет Тельцу успех и деньги: любые планы и дела, связанные с деньгами; приведение в порядок финансов и счетов; бизнес и торговля.

Чего в 2024 году Тельцу лучше избегать: рискованные, авантюрные проекты; принятие спонтанных, импульсивных решений.

Близнецы

Говорят, деньги любят тишину. Это так, но не всегда. В 2024 году деньги Близнецам обещают принести реклама и открывшийся у них дар убеждения. Продвигая свои проекты, не стесняйтесь ясно и без ложной скромности озвучивать свои пожелания и интересы. Просто помните, что бизнес и скромность несовместимы. Особенно в 2024 году.

Что в 2024 году привлечет Близнецам успех и деньги: любые дела, где требуется коммуникабельность Близнецов; реклама (особенно, на нашем сайте); переговоры.

Чего в 2024 году Близнецам лучше избегать: монотонный, кропотливый труд; бухгалтерия и финансовый учет.

Рак

Наступающий год может поставить перед Раком множество задач, решить которые в одиночку Раку окажется не по силам. Не пытайтесь переломить ситуацию силой, это вряд ли получится. Если решить вопрос не получается сходу, лучше отложите его решение до более подходящих времен. Ну а пока посвятите время более простым и проверенным делам, которых наверняка найдется немало.

Что в 2024 году привлечет Раку успех и деньги: занятие образованием и наукой; спокойная работа под чьим-то руководством; участие в консервативных, проверенных проектах.

Чего в 2024 году Раку лучше избегать: руководящая работа, свой бизнес; ответственные участки работ.

Лев

В 2024 году харизмы и энергии Льва с лихвой хватит на то, чтобы весь год чувствовать себя на коне. Это прекрасный год для карьерного продвижения и осуществления любых своих планов.

Что в 2024 году привлечет Льву успех и деньги: руководящая работа; сложные и ответственные переговоры; работа на свой имидж и карьеру.

Чего в 2024 году Льву лучше избегать: работа под чьим-то жестким контролем или руководством; скучная, рутинная работа, в которой Лев не может проявить себя.

Дева

В 2024 году Деве лучше работать под чьим-то руководством, избегая самостоятельных проектов. В этот период залогом ее успеха будут четко сформулированные задачи с не менее четкими и конкретными критериями оценки успеха.

Что в 2024 году привлечет Деве успех и деньги: работа в команде, взаимопомощь, сотрудничество; обмен опытом с коллегами и партнерами; повышение квалификации и учеба.

Чего в 2024 году Деве лучше избегать: руководящая работа или самостоятельный бизнес; критика в адрес партнеров.

Весы

В 2024 году звезды рекомендуют Весам сосредоточиться на решении конкретных технических задач, избегая спорных ситуаций. Если же обстоятельства требуют отстаивания собственной позиции, постарайтесь избегать любых эмоций, как отрицательных, так и положительных. Ключ к вашему успеху – равновесие и спокойствие. Особенно это касается обсуждения финансовых вопросов.

Что в 2024 году привлечет Весам успех и деньги: самостоятельный бизнес; руководящая работа; работа с информацией.

Чего в 2024 году Весам лучше избегать: выяснение отношений с партнерами и коллегами; совместное инвестирование; участие в важных переговорах.

Скорпион

2024 год – это год, в который Скорпион должен полагаться прежде всего на себя. Впрочем, для Скорпиона это обычное состояние.

Что в 2024 году привлечет Скорпиону успех и деньги: руководящая работа; собственный бизнес; отстаивание своих позиций на переговорах.

Чего в 2024 году Скорпиону лучше избегать: работа в команде или под чьим-либо руководством; критика в адрес коллег или начальства.

Стрелец

В 2024 году Стрельца ждет успех везде, где требуется работа с людьми! Ему будет легче обычного находить общий язык и с коллегами, и с клиентами, и с начальством. Дипломатия в 2024 году – конек Стрельца, так что решать деликатные вопросы и "наводить мосты" ему стоит именно в этот день.

Что в 2024 году привлечет Стрельцу успех и деньги: инициирование новых проектов; посредническая деятельность; реклама.

Чего в 2024 году Стрельцу лучше избегать: рутинная работа, в которой Стрелец не может проявить себя; дела, требующие от Стрельца точности и концентрации внимания.

Козерог

В 2024 году если что-то и может помешать Козерогу добиться успеха, так это недостаток гибкости. Постарайтесь чтобы ваше упорство и настойчивость не превратились в упрямство. И старайтесь меньше воли давать раздражению, даже если все поводы для этого налицо.

Что в 2024 году привлечет Козерогу успех и деньги: участие в сложных и ответственных проектах; аналитика, обдумывание и систематизация информации; планирование.

Чего в 2024 году Козерогу лучше избегать: работа, требующая деликатности; переговоры с клиентами, коллегами, партнерами.

Водолей

Если обычно в делах Водолей привык полагаться на интуицию и чутье, то в 2024 году делать этого совершенно не стоит: в этот год логика и только логика способна привести его к успеху. Не поддавайтесь эмоциям и тщательно проверяйте все факты, и тогда удача обязательно повернется к вам своей симпатичной стороной.

Что в 2024 году привлечет Водолею успех и деньги: ведение переговоров; реклама; общественная и публичная деятельность.

Чего в 2024 году Водолею лучше избегать: бухгалтерия и финансы; выяснение отношений; работа, требующая аккуратности и концентрации внимания.

Рыбы

Что в 2024 году привлечет Рыбам успех и деньги: работа с информацией, творчество; размеренная реализация намеченных ранее планов.

Чего в 2024 году Рыбам лучше избегать: производственные споры; работа в авральном режиме.

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