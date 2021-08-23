Самир Багиров вернулся в шоу-бизнес с новым проектом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский исполнитель Самир Багиров вернулся в шоу-бизнес с новым проектом "Mənəm o" ("Это я"), сообщает Trend Life.

Артист презентовал видеоклип на песню, автором музыки которой является Мухаммед Бибак, автор слов - Надир Нагдпул. Режиссер видеопроекта – Наиль Наибоглу.

Отметим, что Самир Багиров впервые за долгое время презентовал новый видеоклип. Композиция "Mənəm o" ранее нигде не звучала.

Последнее время артист нечасто радует поклонников новыми проектами, поэтому каждая работа исполнителя притягивает большое внимание и воспринимается с огромным интересом.

По мнению самого Багирова, артист не может и не должен быть постоянно на виду. "Если человек талантлив, то независимо от того какой промежуток времени его не видно, он всегда будет интересен и всегда будет воспринят обществом. Талантливым даже можно лениться...", - отметил ранее он.

(Автор: Джани Бабаева)