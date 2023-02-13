Азербайджанская певица представила проект в память о жертвах землетрясения в Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Рилая Гусейнзаде представила проект в память о жертвах землетрясения в Турции, сообщает Trend Life.

Автор слов - Захра Бадалбейли, музыка Натальи Гончаровой.

"Тысяча людей погибло за эту неделю... Столько детей и семей погибло в одночасье… Горе и слёзы подступают, как только представляю, что сейчас чувствуют дети, которые остались без матери и отца, и что сейчас чувствуют родители, которые потеряли своих детей…Трагедия и боль братского турецкого народа тяжело отозвалась в сердцах и душах азербайджанцев. Каждый из нас чтит память погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Рилая Гусейнзаде.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.