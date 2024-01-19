В Баку открылся Центр Илахи Гулиевой: Женское здоровье начинается здесь (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку впервые открылся Центр гинекологической эстетики и послеродовой реабилитации доктора Илахи Гулиевой, сообщает в пятницу Trend.

Данный центр является первым и единственным профессиональным медицинским центром в Азербайджане, который оснащен новейшими технологиями и одобренными FDA (США), такими как - Tesla chair, Tesla FMS, Femilift lazer, Melisa Slim, USM, Kolposkopiya и т.д.

Стоит также отметить, что Центр гинекологической эстетики и послеродовой реабилитации доктора Илахи Гулиевой занимается лечением и профилактикой не только гинекологических, но и эстетических гинекологических, половых и послеродовых проблем женщин.

"Интимная реабилитация связана не только с менопаузой, лечением атрофии влагалища и недержания мочи, но также позволяет эффективно восстановиться после родов, достичь полноты сексуальных возможностей. Для каждой женщины мы разрабатываем персонализированный план лечения, восстановления и профилактики, максимальный бережный, эффективный, комфортный и подходящий для образа жизни. Благодаря новейшим и безопасным методикам и технологиями мы поможем вернуть ощущение комфорта и уверенности в собственном теле. Наш центр поможет женщинам измениться в лучшую сторону и открыть новую страницу в их жизни", - отметила руководитель центра, прошедшая практику во Франции гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, доктор философии медицинских наук Илаха Гулиева.

Почему именно мы?

Профессиональный подход: все процедуры выполняет профессиональный специалист, известный гинеколог Илаха Гулиева.

Конфиденциальность: строгое соблюдение анонимности, конфиденциальности личных медицинских данных каждого пациента.

Высокие результаты: центр оснащен передовым медицинским оборудованием высокого класса, которые одобренны FDA (США).

Дружелюбный персонал:

Вы можете быть уверены, что получите заряд положительной энергии от общения с нашим персоналом.

Приватная обстановка:

Вы можете попасть в наш центр, имеющий отдельный вход и парковку без обращения в какие-либо промежуточные структуры.

VIP-обслуживание:

Наш центр предлагает комфортные условия для пребывания пациентов. Мы организуем VIP-часы для VIP-пациентов.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ (@ginekolojiestetik_dogumsonrasi @ginekoloq_ilahequliyeva)

https://www.youtube.com/watch?v=xnMuxmuew1k

Контакты: 0503658090

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