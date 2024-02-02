В Лянкяране прошла церемония открытия "Молодежной столицы" Азербайджана 2024 года (ФОТО)

ЛЯНКЯРАН /Trend/ - В парке Гейдара Алиева в городе Лянкяран прошла церемония открытия "Молодежной столицы" Азербайджана 2024 года, сообщает в пятницу Trend.

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении глава Исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов отметил, что 2024 год запомнился значимыми событиями в жизни города, который объявлен "Молодежной столицей" текущего года.

Было подчеркнуто, что Азербайджанское государство уделяет большое внимание и заботу образованию и развитию интеллектуального потенциала молодежи страны.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов в своем выступлении поздравил представителей молодежи с праздником. Он упомянул, что День молодежи Азербайджана был учрежден 1997 году, и только через два года (в 1999 году) Международный день молодежи был учрежден ООН.

Министр, добавил, что Лянкяран объявлен "Молодежной столицей" 2024 года, что, безусловно, окажется содействие для большого развития региона и молодежи, которая сможет получить новый опыт.

Временно исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов отметил, что молодежь Лянкярана активно принимает участие в различных мероприятиях, проводимых в регионе, демонстрируя свои способности и таланты.

Далее Фарид Гайыбов передал символический ключ "Молодежной столицы" главе Исполнительной власти города Лянкяран Талеху Гарашову. Затем состоялось награждение группы представителей молодежи Президентской премией.

Также на мероприятии было представлено лого "Молодежной столицы".

После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой.

Напомним, что сегодня в Лянкяране проходит ряд мероприятий по случаю Дня молодежи Азербайджана и объявлению города Лянкяран "Молодежной столицей" 2024 года.

Отметим, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи. 2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. Согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, эта дата была объявлена Днем азербайджанской молодежи.

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