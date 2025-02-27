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Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 27 февраля 2025 15:57 (UTC +04:00)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Фото: Государственный фонд кино Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Гостями Государственного фонда кино Азербайджана стали Тимур и Инна, внуки известного кинооператора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Владимира Збудского (1903-1983), внесшего большой вклад в создание хроники азербайджанского документального кино, сообщает Trend Life.

Их поприветствовал директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев. Гости ознакомились с архивными материалами Владимира Збудского, находящимися в кинофонде, просмотрели цифровые копии снятых им фильмов. На встрече внуки известного кинооператора передали его личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана.

Владимир Збудский работал в сфере азербайджанского кино, начиная с 1936 года. Он снял на киностудии "Азербайджанфильм" фильмы "Республиканский стадион", "По дороге счастья", "150 лет. Мирза Фатали Ахундов", "Остров в горах", "Страницы жизни" и др., был оператором документальных фильмов, многих материалов хроники.

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Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
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