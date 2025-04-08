В Гяндже пройдет тренинг для сотрудников библиотек

БАКУ /Trend Life/ - 10 апреля в городе Гянджа состоится очередной тренинг для сотрудников библиотек, на основе новых образовательных модулей, организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана совместно с Национальной библиотекой Азербайджана, при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Тренинг, который охватит библиотеки Гянджи и близлежащих районов, будет способствовать профессиональному развитию работников библиотек, обеспечив им использование современных управленческих и цифровых ресурсов.

Обучение включает в себя презентации по темам "Инновационные методы и применение информационных технологий в библиотечной работе" и "Применение автоматизированной системы управления KOHA в библиотеках".

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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