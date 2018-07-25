Ройс Грейси показал в Баку свое мастерство по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)

25 июля 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный боец смешанных боевых искусств, мастер бразильского джиу-джитсу Ройс Грейси провел в Баку семинар, сообщил Trend Life президент Евразийской федерации комбат джиу-джитсу Агиль Аджалов.

Визит в Баку организован руководителем Godzilla promotion Эмилем Амирсалановым. Семинар был проведен для тренеров и спортсменов при участии главного тренера по рукопашному бою спортивного общества МВД, первого вице-президента федерации, заслуженного тренера Расула Мамедова и руководителя клуба Brazilya Ciu-Citsu Талеха Гасанова.

Ройс Грейси высоко оценил, что в Азербайджане государством уделяется особое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.

Пионер в области спорта смешанных единоборств Ройс Грейси считается одной из наиболее влиятельных фигур в истории ММА и входит в Зал славы UFC. Он получил известность за свои успехи в первых турнирах UFC, благодаря победам с помощью борцовских техник над гораздо более крупными противниками. Грейси популяризировал бразильское джиу-джитсу во всем мире. Его достижения в смешанных единоборствах способствовали изменениям в подготовке бойцов смешанного стиля, в результате чего бойцы стали гораздо больше внимания уделять изучению борьбы в партере.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бразилии при вооруженном нападении на дом погибли семь человек
Другие страны 20 июля 11:20
В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек
Другие страны 17 июля 02:03
Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы
Другие страны 9 июля 05:05
Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев
Спорт 7 июля 00:08
В Рио-де-Жанейро семь человек погибли в разборках банд
Другие страны 5 июля 01:38
Экс-президент Бразилии из тюрьмы пожелал удачи Обрадору
В мире 4 июля 21:52
Лента новостей
Узбекистан и Беларусь создадут совместное фармацевтическое предприятие
Бизнес 17:25
В Азербайджане ощущается нехватка способных управлять агротехникой кадров - эксперт
Бизнес 17:24
Рынок ИКТ-услуг в Нахчыванской Автономной Республике вырос на 2,6%
ИКТ 17:19
Американский политолог: Армения игнорирует резолюции ООН по нагорно-карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 17:16
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились
Израиль 17:10
НАТО начала переговоры с Македонией о вступлении в альянс
Европа 17:06
Оглашена дата сдачи в эксплуатацию предприятий по переработке семян в Азербайджане
Бизнес 16:56
МИД: США не стоит рассчитывать на переговоры с Ираном
Политика 16:56
Венгерский производитель быстрозамороженных продуктов может реализовать проект в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 16:49