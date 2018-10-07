Допинг-пробы Нурмагомедова перед боем с Макгрегором дали отрицательный результат

7 октября 2018 08:16 (UTC+04:00)

Допинг-пробы российского бойца смешанного стиля, обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед поединком с ирландцем Конором Макгрегором дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь семьи Нурмагомедовых Арслан Доциев.

"Допинг-тесты у Хабиба отрицательные, стопроцентно", - сказал Доциев.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада) в рамках турнира UFC 229.

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