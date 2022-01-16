В «Дженоа» объяснили увольнение Шевченко

Спорт 16 января 2022 21:37 (UTC+04:00)
В «Дженоа» объяснили увольнение Шевченко

Генеральный директор итальянского клуба «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил, почему принял решение отправить в отставку с поста главного тренера украинца Андрея Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Шпорс заявил, что под руководством Шевченко улучшений в игре и результатах команды не произошло. «Мы постоянно общались с Шевченко, были честны и открыты с ним. Поняли, что нам не хватит энергии. Зачастую лучше принять быстрое решение, чем запоздалое», - подчеркнул он.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. При нем команда проиграла семь матчей из 11.

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